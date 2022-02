Tennis: Coppa Davis, polpaccio ko e Fognini non ci sarà contro la Slovacchia

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - A causa di un infortunio Fabio Fognini non sarà in campo a difendere i colori dell'Italia nel match di Coppa Davis contro la Slovacchia in programma il 4 e 5 marzo a Bratislava. Lo ha annunciato lo stesso tennista ligure sui social. "Ciao a tutti, ci tengo a darvi un aggiornamento sulla mia condizione fisica dopo la trasferta sudamericana. Durante il match di ottavi di finale del torneo di Rio ho subito uno stiramento del polpaccio e una volta rientrato in Italia ho fatto tutti i controlli possibili per capire l'entità dell'infortunio e intervenire con le terapie del caso. Su consiglio dei medici devo fermarmi e osservare un periodo di riposo per evitare che lo stiramento peggiori. Per questo motivo non potrò difendere i colori azzurri durante il prossimo incontro di Coppa Davis in Slovacchia. Sono amareggiato perché gli impegni in Nazionale per me sono sempre stati una priorità. Faccio un in bocca al lupo a tutto il team di Davis. Forza Azzurri”.