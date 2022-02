Sanità: Fials, istituito Osservatorio contro violenze a operatori

24 febbraio 2022 a

Milano, 24 feb. (Adnkronos Salute)() - "Finalmente il ministro della Salute, di concerto con il ministro degli Interni e dell'Economia e finanze, ha firmato il decreto che istituisce, presso la Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del ministero della Salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie per il contrasto alla violenza degli operatori sanitari". Lo comunica la Fials che "sarà presente con un proprio componente - sottolinea il segretario generale del sindacato, Giuseppe Carbone - in un consesso che vede, nel prossimo triennio, la presenza dei rappresentanti dei ministeri di Salute, Interno, Giustizia, Difesa e Lavoro. Vi saranno poi 8 componenti delle Regioni, un rappresentante di Inail e di Agenas, oltre a rappresentanti degli Ordini professionali e dei sindacati".

L'istituzione dell'Osservatorio era attesa da tanto, ricorda una nota Fials. "Per definire in modo chiaro il fenomeno della violenza da parte di terzi e le forme in cui può manifestarsi - evidenzia Carbone - è necessario riconsiderare e ottimizzare non solo i dispositivi di protezione personale forniti a ciascun professionista, ma anche gli aspetti logistici e architettonici e i sistemi di sorveglianza, oltre alle modalità con cui avviene l'erogazione del servizio".

L'Osservatorio, prosegue il sindacato, avrà il compito di "monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni dei professionisti sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo strumenti di videosorveglianza, studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti e la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza dei sanitari, anche nella forma del lavoro in équipe, e infine lo svolgimento di corsi di formazione per il personale sanitario finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti".

La presenza della Fials all'interno dell'Osservatorio "sarà fondamentale - rimarca Carbone - per contribuire a creare una cultura della non violenza e per individuare misure preventive anche sul tema della comunicazion che consentano di gestire correttamente il rapporto con l'utente, dalle sue aspettative nei confronti del servizio sanitario, alla chiara identificazione dei comportamenti sanzionabili e delle conseguenze in cui può incorrere chi li mettesse in atto".

Per il leader sindacale "sarà necessario fornire una formazione specifica ai dipendenti e professionisti, oltre che ai direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per consentire loro di riconoscere il rischio e gestirlo al meglio, per dotarsi di sistemi efficaci di segnalazione e monitoraggio, così da avere una percezione esatta dell'entità del fenomeno e dell'efficacia delle misure adottate, al fine di debellare tale fenomeno, e per offrire forme di supporto a chi è vittima dell'aggressione, che potranno essere di tipo medico, psicologico, economico e legale".