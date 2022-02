PQE Group fonda un comitato dedicato alla responsabilità sociale d'impresa per migliorare la governance dei progetti di beneficenza e volontariato

24 febbraio 2022 a

a

a

FIRENZE, Italia, 24 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Da oltre 4 anni PQE Group si impegna a diffondere la propria cultura di responsabilità sociale in tutto il mondo, realizzando progetti che prevendono il coinvolgimento diretto dei dipendenti.

Per questo motivo, il management dell'azienda ha deciso di istituire un Comitato CSR (Corporate Social Responsibility) interno, che fornirà indicazioni su tutte le attività di beneficenza e volontariato, monitorando il rispetto della Politica interna, degli impegni e delle disposizioni di CSR applicabili.

Sarà composto dal CSR Board e da un team operativo composto da dipendenti delle diverse sedi del Gruppo, che, attraverso la collaborazione con le associazioni locali, realizzano progetti per il raggiungimento degli obiettivi ESG che l'azienda si è prefissata: Salvaguardia dell'ambiente, parità di genere, salute e benessere e riduzione delle disuguaglianze.

Alla fine di ogni anno finanziario, il Comitato CSR ha il compito di redigere un Piano d'azione annuale su tutte le attività per l'anno successivo, e queste proposte di spesa saranno incluse nel processo di Budget. Il Consiglio CSR approverà il Piano d'azione annuale insieme all'approvazione del Budget.

Questa operazione ha un duplice scopo: essere coinvolti direttamente o indirettamente in programmi a beneficio delle comunità dentro e intorno alle sue unità/uffici/Regione/Centri di lavoro e sedi, nell'ottica di migliorare la qualità della vita e il benessere economico della comunità locale. Il secondo scopo è generare, attraverso le sue iniziative di CSR, la buona volontà della comunità nei confronti dei dipendenti e contribuire a rafforzare un'immagine positiva e socialmente responsabile di PQE Group come entità aziendale.

Il Comitato CSR sarà regolato da una interna politicy, che racchiude la filosofia aziendale per lo svolgimento di attività/progetti socialmente utili e programmi per il benessere e la sostenibilità, e lo sviluppo della comunità in generale, preferibilmente nelle sue aree di attività.

"Oggi le aziende hanno la giusta influenza e gli strumenti per coinvolgere la società e promuovere i valori chiave per una versione migliore di noi stessi" – afferma Thomas Carganico membro del Board CSR - "Dare l'esempio, fornire qualità ed eccellenza sono state le caratteristiche di PQE Group dal 1998 e oggi vogliamo spingere ulteriormente i nostri sforzi per essere quel cambiamento che tutti desideriamo vedere nel mondo".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1332110/PQE_Group_Logo.jpg