OFF GLOBAL SI ASSICURA UN ACCORDO DI LICENZA DEL BRAND PER IL LANCIO DI LAPTOP A MARCHIO NOKIA

- - La start-up francese OFF Global annuncia un accordo di licenza per il lancio di laptop a marchio Nokia in 22 paesi

- OFF Global faciliterà la progettazione, la produzione, la strategia di commercializzazione e le vendite della nuova gamma di laptop Nokia

- Il nuovo Nokia PureBook Pro, viene presentato con un design elegante e prestazioni senza compromessi

LYON, France, 24 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- OFF Global annuncia oggi un accordo di licenza con Nokia per la progettazione e vendita di laptop. La nuova società tecnologica francese detiene una licenza esclusiva internazionale per creare laptop a marchio Nokia.

OFF Global presenta oggi Nokia PureBook Pro, il primo laptop della gamma Nokia PureBook, progettato e sviluppato con il marchio Nokia. Con uno schermo Full HD, un processore Intel i3 di 12a generazione e un design elegante, Nokia PureBook Pro è un computer adatto sia agli utenti privati che ai professionisti che cercano un dispositivo facile da usare, senza compromessi in termini di prestazioni o di prezzo.

Come un vero e proprio dispositivo ibrido, il Nokia PureBook Pro è un laptop versatile che coniuga perfettamente lavoro, vita ed esigenze di intrattenimento, con un'esperienza utente semplice e fluida, disponibile a partire da 699 €.

