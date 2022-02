Milano: Sala, ‘chiesto a prefetto di rinforzare attenzione a luoghi movida e weekend'

24 febbraio 2022 a

Milano 24 feb. (Adnkronos) - "Non possiamo immaginare che la violenza la azzeriamo a parole, dobbiamo essere più tempestivi e dobbiamo avere più risorse. È per questo che io ho chiesto al ministro Lamorgese di venire e di garantire più risorse. Un po' stanno arrivando, arriveranno le assunzione di vigili. Però siccome il problema è oggi, ho chiesto al prefetto di rinforzare immediatamente in generale i luoghi della movida e specificamente il weekend". Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante un confronto con Luca Bernardo, organizzato a Palazzo Marino dall'associazione Cronisti in Comune.

Puntare a luoghi della movida e weekend "come sempre vuol dire prendere la coperta che è sempre corta e tirarla da una parte e dall'altra", ha sottolineato Sala, anticipando che "quando avremo più vigili, si vedranno anche più vigili nei quartieri. Stiamo lavorando con il comandante Ciacci per trovare una formula che renda visibile sia ai cittadini che ai malintenzionati la presenza dei vigili".