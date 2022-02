Calcio: Barcellona cala il poker al 'Maradona', Napoli fuori dall'Europa League

24 febbraio 2022 a

Napoli, 24 feb. - (Adnkronos) - Il Barcellona cala il poker al 'Maradona' contro il Napoli e vola agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pari per 1-1 del 'Nou Camp' i blaugrana dominano il ritorno imponendosi per 4-2 grazie alle reti di Alba al 9', De Jong al 13', Piqué al 45' e Aubameyang al 59'; di Insigne al 23' su rigore e Politano all'87' le reti degli azzurri. Prova deludente dei padroni di casa mai in partita e travolti dagli avversari sin dai primi minuti.

Per il Napoli si mette male dopo appena nove minuti: Insigne e Zielinski non si capiscono su corner, Aubameyang lancia Traoré in contropiede, assist per Jordi Alba, il terzino mancino batte Meret. Preso il primo, gli azzurri incassano anche il secondo: lancio dalla difesa, rinvio sbilenco di Rrahmani, tacco di Ferran Torres e una prateria per De Jong: l'olandese firma il 2-0. A quel punto, la goleada è nell'aria: il Barça ha almeno tre palle gol abbastanza nitide, che però la squadra di Xavi riesce a non concretizzare. Così, si riapre la partita: Insigne serve Osimhen in area, il nigeriano cade sull'uscita a valanga di Ter Stegen, il Var manda il capitano azzurro sul dischetto. Dagli undici metri, Insigne non sbaglia e il 2-1 fa nascere una speranza. Mentre le squadre si preparano a rientrare nel tunnel, arriva la doccia gelata: Gerard Piqué segna il 3-1 che gela le speranze del pubblico partenopeo.

In avvio di ripresa Spalletti cambia in cerca di una scossa: fuori Demme, dentro Politano. Di occasioni per riaprire il discorso non ne arrivano, anzi al 14' s'apre la solita voragine difensiva nella difesa azzurra: ne approfittano Traoré e Aubameyang. Il primo taglia da destra e crossa teso, il secondo fulmina Meret e sigla il 4-1 che di fatto chiude il match. Prima della fine c'è tempo per il gol di Politano che rende meno pesante il passivo. Grandi meriti di Mertens nel rubare palla a Nico Gonzalez, poi rasoiata mancina dell'ex Inter che supera Ter Stegen.