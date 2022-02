24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Ora la priorità è bloccare i missili con tutti i mezzi, fermare la guerra, nno abbandonando mai la via diplomatica, diamo mandato a Draghi". Così Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera. "Spero che a una aggressione non corrispondano reazioni che poi moltiplichino il tutto".