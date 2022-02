Ucraina: Sala, ‘maestro Gergiev prenda posizione contro invasione o rinunceremo a lui a Scala' **

24 febbraio 2022 a

Milano 24 feb. (Adnkronos) - Il maestro russo Gergiev, alla Scala con "La Dama di picche", prenda posizione precisa contro questa invasione. Nel caso in cui non lo facesse siamo costretti a rinunciare alla sua collaborazione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un confronto con Luca Bernardo a Palazzo Marino. Si tratta di "un piccolo segno per manifestare il fatto di voler prontamente rendersi conto di quello che sta succedendo".