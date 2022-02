24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Fermezza" sia per le sanzioni da decidere stasera in Consiglio europeo, che per la posizione da tenere nel contesto multilaterale europeo e Atlantico. E' quanto ribadito in Cdm, come riferiscono fonti di governo. "La situazione è molto grave come è evidente a tutti".