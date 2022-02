Ucraina: Casini, 'prepotenza e arroganza, storia drammaticamente si ripete'**

24 febbraio 2022 a

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La storia drammaticamente si ripete. Tra le mie prime iniziative studentesche, ricordo la mia solidarietà ai ragazzi di Praga. Ho spiegato più volte ai miei figli cosa ha significato per me quell'invasione sovietica". Così Pier Ferdinando Casini su Instagram.

"Oggi, di fronte alla guerra scatenata da Putin in Ucraina, qualsiasi motivazione russa perde valore davanti alla prepotenza e all'arroganza. Sono passati tanti anni e noi, con l'occidente, siamo sempre per la libertà e per l'autodeterminazione dei popoli. Solidarietà al popolo ucraino".