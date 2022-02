Ucraina: Delmastro (Fdi), 'Italia deve essere quella di Pratica di Mare'

23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Esiste un'Italia, quella di Pratica di Mare, che giganteggiava tra Nato e Russia, consentendo l'avvicinamento tra Nato e Russia; esiste un'Italia che negli appuntamenti della storia non crede mai in se stessa, un'Italia che si inabissa, che si adagia al motto 'adda passà 'a nuttata', rappresentata da chi dice sono il ministro degli Esteri ma non farò incontri bilaterali con nessuno, perchè sono sotto tutela da parte di qualcun altro. A noi piace più la prima Italia, che oggi serve al mondo, che ha un missione da svolgere in nome e per conto dell'Occidente". Lo ha affermato Andrea Delmastro, di Fratelli d'Italia, intervenendo dopo l'infromativa alla Camera del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla crisi ucraina.

"Le sanzioni sono una risposta giusta e legittima -ha proseguito l'esponente di Fdi- ma sono e devono rimanere l'ultima risposta, consapevoli che potrebbero essere foriere di catastrofi energetiche e umanitarie che si abbatterebbero con formidabile violenza sull'Italia vanificandone la ripresa. La pace secolare con la Russia, nel contesto del rispetto di tutte le sovranità nazionali, garantirebbe all'Occidente un'epoca di nuove relazioni internazionali, una risposta efficace all'espansionismo cinese, un enorme mercato finalmente pacificato, dotato di autonomia strategica, economica, energetica e di materie prime".