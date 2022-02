Tpl: Giovannini, 'entro fine mese documento su ipotesi normative'

23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Sul tema della riforma del Tpl mi ero impegnato ad inviare alla Commissione un documento con anche delle ipotesi normative entro fine febbraio e speriamo di rispettare quella scadenza per aprire una interlocuzione con la Commissione per quanto riguarda la parte normativa. Ci sono altri interventi che non richiedono cambiamenti normativi". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso della sua audizione alla Camera in Commissione Trasporti nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Nella legge di Bilancio, spiega Giovannini, "abbiamo inserito un aumento progressivo del fondo per il Tpl che a nostro parere va orientato verso l'innovazione digitale e al miglioramento dell'organizzazione anche in direzione di aggregazioni".

Per quanto riguarda l'acquisto di nuovi mezzi, sottolinea il ministro, "sono le regioni che sono i soggetti attuatori per quanto riguarda l'acquisto di nuovi autobus per svolgere le operazioni di tpl regionale. Diverso è il tema del tpl nelle città. Abbiamo avuto delle interlocuzioni anche con i sindaci delle città metropolitane. Ci sono altri finanziamenti, anche ordinari. Dai sindaci è arrivata una forte richiesta per avere accesso a questi fondi anche direttamente".