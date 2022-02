Oggi inaugurazione anno accademico Università internazionale Gorazde

23 febbraio 2022 a

Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - Si terrà questa mattina, alle 9.30, all'Albergo delle Povere di Palermo, l'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università internazionale di Gorazde (Bosnia). Alla cerimonia prenderanno parte il rettore Salvatore Messina, il ministro per l'Università bosniaco Biljana Begovicnazionale, l'assessore all'Università della Regione Siciliana Roberto Lagalla e il vescovo di Monreale monsignore Michele Pennisi. Presente anche il rettore dell'Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri.

La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico sarà anche l'occasione per consegnare alla ministra bosniaca, "per l'impegno profuso nell'incontro fra le culture", il Premio internazionale Ivo Andric, Nobel bosniaco per la letteratura. Oggi, inoltre, 39 studenti verranno proclamati dottori in Fisioterapia e alle tre migliori tesi sarà consegnato il premio Carmelo 'Lillo' Piscitello.