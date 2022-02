Nuovi modelli auto 2022: che cosa ci prospetta il nuovo anno

23 febbraio 2022 a

(Roma 23/02/2022) - Roma 23/02/2022 - L'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle per i suoi molti aspetti controversi aspetti: innanzitutto l'emergenza sanitaria da Covid-19 che ancora ci affligge e l'importante crisi socioeconomica che colpisce materie prime e semiconduttori causando problemi di approvvigionamento, produzione e logistica. Questo ha aperto la strada ad un nuovo assetto automotive verso altre tecnologie di alimentazione diverse dall'elettrico, come abbiamo potuto vedere nei mesi scorsi alla Cop26 di Glasgow.

Ma andiamo a dare un'occhiata alle novità principali attese per il listino auto 2022 (http://www.auto.it/listino-nuovo) che si prospetta epocale per il mercato dell'automobile per quanto riguarda la varietà di sistemi di alimentazione.

Aston Martin Valhalla

Non sarà proprio una novità di quest'anno ma più probabilmente del 2023, ma possiamo sperare che il “vernissage” ufficiale avvenga almeno entro quest'anno. La hypercar di Gaydon si andrà a posizionare giusto un posticino sotto alla “punta di diamante” della casa automobilistica, sotto la Valkyrie. L'auto è stata prodotta, per un utilizzo “quotidiano”, in team-up con Red Bull Racing. Se ve la volete accaparrare dovrete essere fra i fortunati 999 acquirenti, perché questa sarà la tiratura limitata dell'auto. Il motore è il già collaudato Mercedes-AMG 4.0 V8 biturbo che ha anche una alimentazione supplementare di tipo elettrico. La sua potenza complessiva è di ben 950 cavalli.

Ferrari 296 Spider

Altra attesissima novità del 2022 la supercoupé 296 GTB. La speranza è che la Ferrari riesca a lanciare sul mercato la vettura quest'anno scegliendo uno tra i nomi candidati: 296 Spider, Ferrari 296 GTS o 296 Aperta. Il motore confermato sarà quello con tecnologia Plug-In Hybrid con potenza complessiva da 830 cavalli della nuova Ferrari 296 GTB.

Ferrari Purosangue

La novità, forse più interessante del 2022, è la GT Tourer del “Cavallino” è più di un SUV con la sua un'altezza da terra elevata. Gli stilisti di Maranello, insieme a Flavio Manzoni, sono riusciti a creare una vettura coerente e armoniosa con lo style Ferrari, per un modello a ruote alte. Il motore sarà ibrido plug-in e avrà sino a quattro motori elettrici per una potenza iniziale di 610 cavalli. L'uscita ufficiale è prevista non prima di fine anno.

Land Rover Defender 130

Sulla carta, stando alle informazioni più aggiornate, il progetto di quest'auto è previsto per quest'anno e per tal motivo abbiamo deciso di inserirlo fra le novità più attese del 2022 anche se non c'è ancora una data certa di uscita. Il modello a passo lungo della nuova generazione della versione-simbolo per Solihull che ha lasciato lo stile fortemente fuoristrada per identificarsi in un'identità SUV, sarà più lunga di 5 metri e potrebbe ospitare sino ad otto passeggeri.

Lexus RZ 450E

Il progetto di quest'auto deriva, in senso più vasto, dalla nuova Toyota bZ4X che è attesa anche lei sul mercato a stretto giro. Nello specifico, la Lexus RZ 450e, è stata annunciata già a metà dicembre 2021 ed è prevista negli showroom già nei primi mesi del nuovo anno. L'alimentazione sarà del tutto elettrica e quasi sicuramente con due motori a zero emissioni. Sicuramente e poserà sul pianale modulare e-TNGA.

