Mes: De Luca (Pd), 'Franco ha chiarito, ora stop demagogia'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni del Ministro Franco chiariscono la tempistica della presentazione del disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato Mes. Noi abbiamo sempre chiesto e continuiamo a chiedere a tutte le forze politiche grande serietà e attenzione al merito, mettendo da parte totem ideologici puramente demagogici”. Lo dichiara il vice capogruppo democratico alla Camera Piero De Luca.

“Anzitutto va chiarito – spiega De Luca - che ratificare il Trattato di riforma non implica nessuna decisione sull'utilizzo di questo strumento, che non è assolutamente all'ordine del giorno. Nel merito, va precisato poi che la riforma migliora l'impianto iniziale del Mes, strumento che ricordiamo esiste già da tempo, e non ci sono rischi di ristrutturazione del debito o di sorveglianza rafforzata dei conti pubblici italiani: ci sono, in altri termini, solo benefici per la stabilità dell'Unione economica e monetaria, come in particolare il c.d. backstop al Fondo di Risoluzione Unico per il salvataggio delle banche, e nessuno dei pericoli che vengono evocati in modo strumentale da qualche forza politica”.