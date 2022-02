Lavoro: Draghi, 'Mediterraneo diventi mare opportunità, stop giovani ai margini'

23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Quando parliamo di diritti nel Mediterraneo, dobbiamo riferirci soprattutto ai giovani. La proporzione di ragazze e ragazzi con meno di 15 anni sul totale della popolazione in Medio Oriente e nel Nord Africa è circa il doppio rispetto alla media dell'Unione Europea. Quella di over 65 è appena un quarto. Tutti i giovani hanno la legittima aspirazione di realizzare a pieno il proprio potenziale. Tuttavia, si scontrano con un mercato del lavoro che li lascia spesso ai margini". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla cerimonia di apertura del 'Mediterraneo frontiera di pace', promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Comune di Firenze.

"Il tasso di disoccupazione giovanile nella regione è il più alto al mondo e in alcuni Paesi supera il 40% per le ragazze. Occuparsi del Mediterraneo, vuol dire prima di tutto occuparsi delle nuove generazioni. Investire nella scuola, nella formazione e creare le condizioni per investimenti e posti di lavoro. Perché il Mediterraneo sia davvero un mare di opportunità", le parole del premier.