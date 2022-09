23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Oggi il Governo tedesco aumenta il salario minimo, in Italia siamo ancora all'anno zero. Se necessario lo ripeteremo ogni giorno: la proposta del M5S è già in Senato, basta votarla. #alziamoisalari". Lo scrive in un tweet il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.