Infortuni: grave operaio precipitato da impalcatura in un cantiere in Brianza

23 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un'impalcatura in un cantiere a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza. Poco dopo le 14.30 l'uomo, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di circa quattro metri e ha riportato traumi alla testa e alla schiena. Il personale del 118 intervenuto sul posto lo ha portato all'ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso. Sono intervenuti, riferisce l'Areu, l'elisoccorso, un'ambulanza e i vigili urbani.