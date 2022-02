Il concept di seduta per la mobilità futura di Hyundai Transys riflette il nuovo orientamento verso il design sostenibile

23 febbraio 2022 a

SEUL, Corea del Sud, 23 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Transys, produttore globale di parti per auto e affiliata di Hyundai Motor Group, ha annunciato oggi il suo innovativo concept di seduta per la mobilità del futuro in occasione di Lineapelle 2022, la più grande fiera internazionale sulla pelle, che si terrà a Milano dal 22 al 24 febbraio.

In occasione della fiera, Hyundai Transys presenterà il suo concept CMF (colori-materiali-finiture) nella sezione dedicata all'innovazione, che segue il tema "Passaggio alla mobilità rigenerativa". La società ha sviluppato nuovi pellami sostenibili e altri materiali rigenerati in collaborazione con produttori italiani e coreani, per creare un concetto di seduta innovativa. Partendo dagli scarti del processo di concia. Hyundai Transys ha scelto di presentare il suo prodotto in occasione di questa fiera proprio per sottolineare l'orientamento dell'azienda verso un futuro sostenibile.

Lanciata nel 1981, Lineapelle è la più importante fiera internazionale dedicata a pelle, accessori, componenti, prodotti sintetici e modelli per calzature, pelletteria, indumenti e mobili. Condividendo il valore della sostenibilità, Hyundai Transys e Lineapelle hanno collaborato per l'uso di pelle riciclata e altri materiali sostenibili sviluppati dagli innovativi produttori italiani Dani S.P.A., Manifattura di Domodossola e Dyloan, nonché dai fornitori coreani Dual e ATKO Planning.

Questo progetto di seduta incarna il valore condiviso della sostenibilità attraverso l'uso di materiali rigenerati e rappresenta tale valore trascendendo il tempo e lo spazio con il concept di design "Da Seul a Milano". Il concept collega le due città attraverso colori e motivi. In particolare le due tonalità principali, il cosiddetto "Grigio Seul", che richiama il paesaggio metropolitano della capitale coreana e le vette di granito, e il "Marrone Milano" che fa riferimento agli edifici classici e alle leggendarie concerie della città italiana. Inoltre, le luci della città di Seul sono tradotte in pixel, mentre l'imponente cattedrale gotica di Milano viene riprodotta attraverso le strisce.

I pellami conciati vengono utilizzati nelle porzioni del sedile in cui è richiesta resistenza, mentre le parti intessute vengono utilizzate sul retro dello schienale, aggiungendo una novità in fatto di texture e riducendo gli scarti di pellame derivanti dal taglio. Gli scarti di pellame sono stati finemente macinati e rigenerati sotto forma di filato, successivamente combinato con filati realizzati da bottiglie in PET riciclato per creare un esclusivo tessuto rigenerato per l'area del pavimento.

Insieme a questi materiali innovativi, Hyundai Transys ha utilizzato un tessuto in feltro riciclato e la stampa 3D per strutturare il poggiatesta, realizzato con polvere di alluminio rigenerato per dare al modello un aspetto omogeneo, anche come dimostrazione delle applicazioni sostenibili di tutti questi materiali. Il modello stesso della seduta è un prodotto riciclato dal 2018, oggi rilanciato per consentire al progetto di offrire un approccio sostenibile in tutto e per tutto.

"Quando gli spazi per la mobilità a guida autonoma diventeranno parte della nostra vita quotidiana, la ricerca e lo sviluppo di materiali con l'attenzione all'eco-compatibilità adottata per questo concept di seduta diventeranno più importanti per il futuro della mobilità", ha dichiarato Ted-kyung Hong, Direttore del team di design presso Hyundai Transys.

Il settore automobilistico è uno dei più grandi utilizzatori di pelle, proprio per il lusso e la durabilità di questo materiale. Tuttavia, negli ultimi anni la sostenibilità e le questioni etiche hanno reso difficile l'uso del pellame. Il nuovo approccio alla rigenerazione della pelle mostrato dal concetto di seduta per la mobilità futura di Hyundai Transys rappresenta una pietra miliare significativa per il futuro dei materiali sostenibili.

Lo stand di Hyundai Transys a Lineapelle presenta la vision dell'azienda per un futuro sostenibile e la sua realizzazione tramite la collaborazione con partner innovativi. Lo stand offre ai visitatori uno spazio immersivo per scoprire vari aspetti del design di questa seduta per la mobilità futura, da uno storyboard che racconta le origini del progetto all'esposizione dei materiali sostenibili forniti dai partner, fino a una zona relax con sgabelli ricoperti di pelle riciclata. Per i clienti che si sentono a disagio a visitare lo stand a causa della pandemia in corso, Hyundai Transys fornisce anche una pagina espositiva virtuale.

Hyundai Transys riduce al minimo il proprio impatto ambientale, contenendo gli sprechi, passando alle energie rinnovabili e sviluppando prodotti ecologici sulla base della propria vision "Passaggio alla modalità sostenibilità". L'azienda ha inoltre lavorato per rivoluzionare gli spazi interni e la progettazione delle sedute per le future soluzioni di mobilità, come i veicoli elettrici e a guida autonoma che offrono nuove opportunità di innovazione. Il concept CMF esposto a Lineapelle è un passo importante verso l'allineamento dell'offerta prodotto con la vision di Hyundai Motor Group di una mobilità pulita e con l'obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2045.

Dopo Lineapelle, il concept di seduta per la mobilità di Hyundai Transys verrà esposto presso Spazio Lineapelle, la sede centrale di Lineapelle a Milano, da aprile a giugno e continuerà a essere esposto alla Milan Design Week nel giugno 2022 per un pubblico più ampio.

Informazioni su Hyundai Transys

Hyundai Transys è una società tecnologica innovativa specializzata in sedute per auto e propulsori, che mira a diventare un fornitore chiave nel nuovo settore della mobilità. L'azienda ha 30 stabilimenti in 10 Paesi, con oltre 9.100 dipendenti in tutto il mondo. Nel 2021 Hyundai Transys si è classificata al 34° posto sulla rivista Automotive News tra i produttori globali di parti per auto per ricavi delle vendite.https://www.hyundai-transys.com/en/main.do.

Informazioni su Lineapelle

LINEAPELLE è la principale fiera del commercio mondiale dedicata al cuoio e al settore della pelle, con due edizioni all'anno, di cui una a Milano (Fieramilano Rho) che vede la partecipazione di oltre 1.200 espositori provenienti da 40 Paesi e più di 42.000 visitatori, in cui sono presentati calzature, articoli, abbigliamento e arredi in pelle da 100 Paesi diversi. lineapelle-fair.it

