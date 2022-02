23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Sono contenta di partecipare a questa importante conferenza dei conservatori americani ma non farò altre tappe: in questa situazione molto complessa per l'Italia, rientrerò immediatamente". Così Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Sky sulla partecipazione al Cpac, la Conservative Political Action Conference, che si svolge quest'anno a Orlando in Florida.