Cremona: scoperta e denunciata responsabile di truffa online

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Una ragazza di 19 anni, residente a Napoli, è stata denunciata perchè ritenuta responsabile di una truffa online. I carabinieri hanno ricevuto la denuncia del raggiro da parte di un uomo di Vescovato, in provincia di Cremona, che ai primi di dicembre dello scorso anno ha risposto a un'inserzione, presente su un sito di vendite online, di una giovane donna che proponeva in vendita un bancale di pellet al prezzo molto conveniente di 190 euro.

La vittima, dopo aver contattato il numero telefonico fornito nell'annuncio per di ottenere maggiori informazioni, ha deciso di comprare il materiale e, dopo, con alcuni messaggi, gli è stato richiesto di fornire la prova del pagamento della cifra pattuita per poi effettuare la spedizione.

La vittima ha effettuato il bonifico di 190 euro al codice Iban che gli era stato fornito e poi, con un messaggio, ha inviato copia della ricevuta di pagamento. Il finto venditore ha confermato che avrebbe inviato il bancale di pellet entro il giorno 9 dicembre, ma in realtà non è mai arrivato e la vittima, dopo aver provato a ricontattare la donna per ricevere spiegazioni o per avere indietro il denaro, si è arreso di fronte al fatto che quest'ultima si era reso irreperibile e non aveva effettuato la spedizione. Capito quanto accaduto, ha presentato la querela e hanno avuto inizio gli accertamenti.

Le verifiche che i carabinieri di Vescovato hanno svolto sull'intestatario dell'Iban, e del telefono contattato per l'acquisto, hanno permesso di svelare l'identità della truffatrice che è stata denunciata all'autorità giudiziaria.