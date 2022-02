23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - “Vediamo oggi e domani, poi decideremo. Non ha avuto uno stop molto lungo, è stato fermo sei giorni”. Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno del playoff di Europa League contro il Porto, in merito alla presenza in campo di Ciro Immobile contro la squadra portoghese.