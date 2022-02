Calcio: Bagni, 'Barca nel suo momento migliore, per il Napoli sarà dura'

23 febbraio 2022 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Col Barcellona giovedì sarà durissima. I blaugrana sono nel loro momento migliore come risultati e gioco, la regia al Maradona credo tornerà a Busquets. Il Barca è una squadra fantastica, quando ti fanno correre a vuoto c'è un grande dispendio mentale e fisico, poi non forzano nessuna giocata. Il Napoli è già grande, ma per diventare grandissimo devi passare per queste partite". E' la fotografia del match di ritorno nel playoff di Europa League che vedrà il Napoli di Spalletti ospitare i catalani dopo l'1-1 della scorsa settimana al Camp Nou, dell'ex giocatore del Napoli, Salvatore Bagni, all'Adnkronos.

"Le ultime 3 partite dei blaugrana contro l'Atletico Madrid, l'Espanol e Valencia dicono che sono cresciuti, si vede la mano di Xavi, hanno preso giocatori che possono fare la differenza, Ferran Torres è rientrato nel suo ruolo, Dembelé credo giocherà al posto di Traoré è ed è devastante, sono cresciuti nella qualità del gioco e negli uomini", conclude Bagni, campione d'Italia con la maglia azzurra nella stagione 1986-87.