Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Va a finire male se non siamo uniti dentro il nostro Paese, tra europei e non siamo uniti tra europei e americani. Se Putin vedrà debolezza da questa parte, tirerà dritto e sarà peggio per tutti". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg1.