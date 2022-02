23 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Grazie al presidente Mario Draghi per aver confermato che lo stato di emergenza non sarà prorogato. È un'altra buona notizia per l'Italia, fortemente auspicata dalla Lega, che si aggiunge ad altre scelte concrete come il recente decreto Energia. La Lega è al Governo anche per suggerire decisioni di buonsenso come queste”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini.