Ucraina: crollo e risalita per Borsa Mosca e rublo

22 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 22 feb. -(Adnkronos) - Dopo il crollo registrato nella seduta di lunedì e in apertura di quella odierna, la Borsa di Mosca e la quotazione del rublo hanno imboccato nella seconda parte della giornata un recupero, che assomiglia a un rimbalzo 'tecnico' in attesa di verificare l'impatto delle sanzioni internazionali.

A Mosca l'indice Moex, il più importante della borsa russa, dopo la disastrosa seduta di ieri - in cui era arrivato a perdere fino al 18,50% scendendo dopo mesi sotto quota 3000 punti - oggi le contrattazioni si sono aperte con un nuovo forte calo per poi terminare in rialzo dell'1,58 % a 3.084 punti. Spicca l'andamento opposto di due colossi energetici: infatti il gruppo pubblico Gazprom ha guadagnato il 7,60% mentre Rosneft ha perso il 5,84%. Si è trattato comunque delle due sedute con la maggiore volatilità sulla piazza di Mosca dal 2014, ovvero dalla precedente crisi aperta con l'invasione della Crimea. Nonostante il recupero odierno comunque su base annua il Moex ha perso il 18,55%.

Giornata all'insegna di un forte calo anche per il rublo che è arrivato addirittura a sfondare quota 80 contro il dollaro per poi terminare a 79,44, recuperando lo 0,70%. In un anno comunque la valuta russa ha perso quasi il 9% sul biglietto verde.