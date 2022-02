22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Preferisco non prendere posizione sul fatto che Djokovic giochi o meno gli Internazionali d'Italia. Credo sia giusto che a decidere sia il Governo". Lo dice all'Adnkronos Flavia Pennetta in merito alla presenza del numero uno del mondo Novak Djokovic, al momento non vaccinato contro il Covid, al torneo Atp Masters 1.000 in programma al Foro Italico di Roma nel prossimo mese di maggio.