Tennis: Atp Santiago, Cecchinato fuori all'esordio

Santiago, 22 feb. - (Adnkronos) - Quarta sconfitta in altrettante partite - tra qualificazioni e main draw - in questo 2022 per Marco Cecchinato, uscito subito di scena anche nel torneo Atp 250 di Santiago del Cile, quarto appuntamento del “Golden Swing” sulla terra sudamericana. Il 29enne palermitano, numero 90 del ranking, è stato sconfitto per 7-5, 6-1, in poco più di un'ora e mezza di partita, dal serbo Miomir Kecmanovic, numero 63 Atp e sesta testa di serie.