Sport e Salute: Cozzoli, 'risorse Pnrr per sostenibilità ambientale possono mutare volto Paese'

Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - “Salute e sostenibilità sono gli elementi portanti di Sport e Salute. La responsabilità ambientale tocca trasversalmente tutti i temi legati allo sport e alla salute. Parlarne in termini futuri è un errore. Le risorse del Pnrr per la sostenibilità ambientale possono mutare il volto del nostro paese”. Lo ha detto Vito Cozzoli, Presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A. intervenendo in video alla tavola rotonda “Sport, Salute e Ambiente per una nuova Cultura D'Impresa” organizzata da Confimea.

Molta strada è ancora da fare ha osservato Cozzoli, “il settore del lavoro sportivo merita interventi normativi: troppi lavoratori sono rimasti scoperti in termini di tutele e garanzie”. Per troppo tempo il settore è rimasto fermo, “è tutto giocato sulla sostenibilità. Nel 2023 capiremo se la riforma del lavoro sportivo potrà essere sostenibile per le società sportive”.