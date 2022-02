Open: Renzi, 'a chi vota contro auguro non accada mai quello che è accaduto a me'

22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Dico ai colleghi che voteranno contro la proposta della senatrice Modena e della Giunta che il punto non è solo il metodo di sequestro invasivo, violento e illegittimo utilizzato dalla procura di Firenze, ma vi auguro anche che non vi accada mai quello che è accaduto a me, non vi venga riservato il trattamento che a me è stato riservato", con la pubblicazione "non solo di conti correnti, ma di una lettera personale di un padre" violando "l'intimità familiare, non è consentito violentare la vita delle persone". Così Matteo Renzi nell'aula del Senato chiamata a decidere sul conflitto di attribuzione nell'ambito della vicenda Open.