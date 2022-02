Mobilità: a Milano 500 bus a emissioni zero entro il 2026 (2)

22 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - “Il Comune di Milano, insieme ad Atm - spiega Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità - si candida a diventare in meno di un decennio la città con il trasporto pubblico ad emissioni zero. Una flotta di bus totalmente elettrica continuerà a garantire l'efficienza del servizio, azzerando le emissioni. Il futuro green della nostra città richiede impegno da parte dell'Amministrazione per raggiungere importanti obiettivi. E il rinnovamento del parco mezzi di Atm è uno di questi”.