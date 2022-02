Milano: top model e tre suoi amici aggrediti nella notte per un cellulare, arrestato un uomo

22 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Una top model è stata aggredita questa notte a Milano, in zona porta Venezia, mentre era con tre amici. La donna, che lavora per grandi marchi della moda, si trovava in via Tadino quando le si è avvicinato un uomo esagitato. I tre amici della ragazza, due donne e il fidanzato di una delle due, notando la scena, sono immediatamente intervenuti per soccorrerla. L'aggressore è fuggito dopo l'intervento dei tre, ma poi è ricomparso dopo poco in compagnia di una seconda persona ed entrambi erano armati di sassi. Il primo uomo torna ad aggredire la top model strappandole i vestiti, la strattona, la scaraventa contro il muro, probabilmente la colpisce allo zigomo con la pietra e intanto allunga le mani verso la tasca posteriore dei pantaloni dove cerca di prendere il cellulare che aveva notato durante la prima aggressione. Il secondo uomo, invece, si lancia su una delle amiche e la spinge a terra.

Le urla delle quattro vittime hanno richiamato l'attenzione di una pattuglia della polizia con a bordo tre agenti che subito intervengono: il primo aggressore, ancora concentrato nella lotta, viene bloccato, mentre il secondo riesce a fuggire. L'uomo, poi arrestato, è risultato privo di documenti e incensurato e dopo la testimonianza della donna e dei tre amici è stato portato nel carcere di San Vittore.