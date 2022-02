M5S: 10 e 11 marzo assemblea iscritti, voto per blindare Statuto dopo sentenza Napoli

22 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, il 10 marzo in prima convocazione e l'11 marzo in seconda convocazione si svolgerà l'assemblea degli iscritti al Movimento: si procederà ad una nuova votazione per apportare le modifiche statutarie richieste dalla Commissione di garanzia per gli statuti, ai fini dell'accesso al 2x1000, e anche per 'blindare' - viene spiegato - il nuovo statuto rispetto alle contestazioni che hanno originato il contenzioso di Napoli, congelando fatto statuto e vertici 5 Stelle, compresa la leadership di Giuseppe Conte. "E' questa la strada concordata nei giorni scorsi anche con i legali per evitare che il Movimento rimanga appeso ai cavilli giuridici e per convalidare con efficacia retroattiva il percorso sin qui compiuto nell'ambito del nuovo corso", spiegano le stesse fonti rivelando la notizia che la comunità 5 Stelle aspettava.