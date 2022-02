Imprese. Nasce Familybiz Magazine, la prima testata dedicata alla continuità generazionale in azienda

22 febbraio 2022 a

(Bologna 22 febbraio 2022) - Dall'esperienza di Mondaini Partners, società di consulenza che ha guidato le strategie di rilancio di oltre 120 PMI italiane, nasce un magazine appositamente pensato per le aziende alle prese con il delicato tema della continuità generazionale.

Bologna, 22 febbraio 2022 – È ampiamente noto che l'Italia è un Paese di piccole e medie imprese. Sulle 4,4 milioni di imprese non agricole censite dall'Istat nel 2019, infatti, appena 28mila (cioè meno dello 0,7%) superano i 50 addetti. Circa il 9,8% delle imprese si è trovato ad affrontare il passaggio generazionale tra il 2013 e il 2019, un altro 10,8% tra il 2020 e il 2023. Si tratta di un momento indiscutibilmente delicato. Spesso la continuità generazionale si scontra con la mancanza di eredi o successori in grado di prendere le redini dell'attività, oppure ostacoli burocratici, legislativi o fiscali, problemi nel trasferire competenze o contatti o difficoltà economico-finanziarie (fonte: Istat, Rapporto sulle imprese 2021).

Mondaini Partners, società di consulenza fondata e guidata da Davide Mondaini, dal 1996 ha contribuito al rilancio di oltre 120 imprese familiari italiane, maturando una profonda expertise proprio in materia di continuità generazionale. Un patrimonio di competenze che è stato messo a disposizione del sistema Paese prima con Family Business Academy, un centro studi e ricerche sui family business multigenerazionali, e ora anche con FamilyBiz Magazine, il primo magazine digitale dedicato alla continuità generazionale in azienda. Una testata ricca di approfondimenti, case study, strumenti creati grazie al confronto con le imprese e rivolti tanto al leader in carica quanto al suo successore designato, oltre che all'azienda nella sua globalità. Il progetto infatti supera il concetto stesso di “passaggio generazionale”, che spesso si deve scontrare con istintive resistenze, per valorizzare piuttosto il connubio tra le competenze che caratterizzano le diverse generazioni.

“FamilyBiz Magazine vuole proseguire il progetto dedicato alle imprese familiari, ai loro leader e futuri leader, avviato da Family Business Academy nel 2015”, dichiara Davide Mondaini, fondatore di Mondaini Partners. “Attraverso l'attività del magazine sui temi più rilevanti per le imprese a base familiare, fra i quali continuità generazionale, manegerializzazione, finanza e rilancio, si vuole mantenere alta l'attenzione sui Family Business italiani. Con FamilyBiz Magazine intendiamo far crescere ulteriormente la cultura delle imprese familiari attraverso la messa a disposizione per le imprese italiane di informazioni chiave, opportunità di confronto e condivisione di esperienze”.

“Abbiamo strutturato la rivista da un lato tenendo conto dei temi più rilevanti e critici per la crescita e lo sviluppo dei family business italiani emersi dal nostro osservatorio permanente; dall'altro lato, proponendo strumenti e modalità funzionali a divulgare e trasferire informazioni strategiche e opportunità di confronto”, dichiara Beatrice Ramasauskaite, Magazine Manager della rivista FamilyBiz. “Nello specifico la rivista affronta, attraverso articoli e video testimonianze, tematiche afferenti i seguenti temi: Management e Organizzazione, Continuità Generazionale, Finanza Ordinaria e Straordinaria, Sviluppo e Rilancio. Inoltre, FamilyBiz mette a disposizione della propria community studi e ricerche, workshop di approfondimento e check-up per aiutare le famiglie imprenditoriali a potenziare i loro business e la loro organizzazione. Poiché ci poniamo l'obiettivo di diventare il punto di riferimento dei family business italiani, abbiamo configurato una redazione robusta, composta da esperti di family business, giornalisti specializzati nei temi economici e imprenditori di aziende di famiglia”.

Tra le realtà che si sono affidate a Mondaini Partners, tanto da proporsi come promotori di Family Business Academy, c'è la piacentina Cantine 4 Valli, nel pieno di un percorso di crescita all'estero che nel 2019 l'ha portata a superare il 50% di export sul fatturato complessivo, pari a 13 milioni di euro. "Mondaini Partners ci ha supportato nel delicato passaggio da azienda artigianale ad azienda manageriale, aiutando la nostra famiglia a strutturare i sistemi di governance e a chiarire ruoli e compiti dei vari membri della famiglia operativi in azienda”, spiega l'amministratore delegato e socio di Cantine 4 Valli, Stefano Perini. “La collaborazione con Davide Mondaini è stata fondamentale per la mia formazione e crescita in particolare nelle scelte finanziarie. Ho avuto modo di approfondire diverse tematiche organizzative e di governance in particolare nella gestione delle banche e di utilizzare i loro spunti per fare chiarezza nei rapporti tra familiari e tra famiglia e impresa”.

Ivano Valmori, fondatore e amministratore di Image Line Srl, si è invece rivolto a Mondaini Partners per costruire il piano strategico dell'azienda, aggiornarlo di anno in anno e comunicarlo efficacemente alle banche. Da più di vent'anni Image Line sviluppa e gestisce un network di banche dati, portali web e motori di ricerca per l'agricoltura, visitati da due milioni di utenti nell'ultimo anno. “Particolarmente utile è stata la creazione del "cruscotto dei beni intangibili" che mi permette di definire, monitorare e valorizzare i principali asset dell'azienda (capitale relazionale, umano, organizzativo e intellettuale)”, spiega Ivano Valmori. “Grazie a Mondaini Partners sono riuscito a ottenere la nuova finanza necessaria per sostenere gli investimenti per la crescita e lo sviluppo dimensionale dell'azienda. Ora il sistema bancario conosce tutti i numeri e tutte le strategie di Image Line e partecipa attivamente ai suoi piani di sviluppo. Oggi stiamo lavorando sulla crescita manageriale della struttura interna e sulla costruzione di un nuovo modello per lo sviluppo delle vendite."

Felsinea Ristorazione, gruppo della ristorazione collettiva attivo tra l'Emilia Romagna e il resto del Centro-Nord Italia, da anni è supportato da Mondaini Partners nei percorsi di potenziamento dello sviluppo aziendale, nelle operazioni straordinarie, nel miglioramento dei processi decisionali, nella crescita delle risorse interne e nell'introduzione di metodi e strumenti in diverse aree dell'impresa. “Oggi l'azienda è dotata di un Advisory Board che mi aiuta a pianificare le strategie future e gli obiettivi strategici e di un Comitato Operativo che ha il compito di tradurli in piani operativi e risultati”, spiega il presidente e amministratore delegato Roberto Guizzardi. “Inoltre, grazie a Mondaini Partners abbiamo costruito e messo in esecuzione il nuovo Piano strategico-finanziario di medio periodo, che è stato indispensabile per ottenere nuova finanza per lo sviluppo dal sistema bancario”.

Queste e altre case history saranno approfondite da FamilyBiz Magazine: https://www.familybiz.it

