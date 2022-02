Covid: Figliuolo a Regioni, 'via da 1 marzo quarta dose a immunodepressi'

22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Via libera, a partire dal prossimo primo marzo alla somministrazione di "un'ulteriore dose di vaccino" anti Covid "come richiamo ('booster') a tutti i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria "di età pari o superiore a 12 anni, che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa". E' quanto si legge in un documento inviato dal Commissario straordinario all'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo ai presidenti di Regioni e Province autonome.