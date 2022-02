22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 26/a giornata, ha squalificato per una giornata l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per "avere al 19° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando agli ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rivelata da un'assistente; recidivo".