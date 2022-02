Calcio: Serie A, squalifica di due giornate a Mourinho e ammenda di 20mila euro

22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Il tecnico della Roma Josè Mourinho è stato squalificato dal giudice sportivo di Serie A per due giornate con una ammenda di 20mila euro "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara, nonchè per essere entrato, all'atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo; recidivo".