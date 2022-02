Basket: qualificazioni alla Coppa del Mondo, doppio impegno contro l'Islanda per gli azzurri

22 febbraio 2022 a

Bologna, 22 feb. - (Adnkronos) - Nel giorno della presentazione del nuovo main sponsor della nazionale di Basket Ita Airways , si è parlato molto anche di campo. Giovedì sera sarà tempo di qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo e la squadra di Coach Sacchetti volerà in Islanda per affrontare i padroni di casa. Partita che verrà replicata a campi invertiti domenica sera a Bologna al Paladozza: “La prima partita è sempre la più importante, abbiamo parlato tanto di Olimpiadi in questa conferenza stampa, ma il nostro futuro adesso sono queste due partite. Abbiamo un gruppo che ha molta voglia di giocare in nazionale, obiettivo che non è mai facile da raggiungere. Giocheremo in questo bellissimo impianto che vorremmo vedere pieno, ma anche al 60% siamo sicuri che la cornice sarà importante”.

Capitano di questa spedizione azzurra in assenza di Gigi Datome impegnato con Milano in Eurolega il capocannoniere della Serie A Amedeo Della Valle:”E' un bellissimo gruppo, ragazzi che si conoscono con un allenatore che trasmette grande positività – ha spiegato la guardia di Brescia - sarà il nostro punto di forza per vincere queste due partite che saranno molto complicate”

Non manca qualche stilettata del Presidente Petrucci sulla questione nazionali. Da anni ormai i giocatori di Eurolega non possono giocare nelle finestre dedicate alla nazionale, poiché la massima competizione europea per club non si ferma. “Sono contento di essere a Bologna in questo splendido palazzo – il commento di Petrucci – vorrei però giocarmi queste partite con la squadra migliore. Sono sinceramente stanco di questa situazione. Il basket è l'unico sport al mondo in cui i giocatori possono saltare la nazionale. Nel calcio facciamo fare viaggi intercontinentali ai giocatori, gli allenatori mugugnano, ma poi le regole rimangono quelle e le nazionali sono tutelate. Nel basket non è così ma mi auguro che le trattative con Eurolegue che proseguono da molto tempo possano portare ad una soluzione a breve”.