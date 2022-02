Ucraina: Fico, 'condanno con forza iniziative Russia'**

22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Domani alle 16 il Governo riferirà in Aula sulla situazione in Ucraina. È un passaggio importante affinché le istituzioni italiane, unite, continuino a lavorare con i partner europei a una risposta chiara, univoca e coordinata in seguito alle gravissime dichiarazioni e iniziative del Presidente della Federazione Russa. Iniziative che condanno con forza perché infrangono i principi del diritto internazionale e costituiscono un ostacolo alla risoluzione diplomatica del conflitto". Così il presidente della Camera, Roberto Fico.