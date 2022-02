Open: Renzi, 'no attacco a pm ma difesa principio civiltà giuridico'**

22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Si vergogni chi pensa che qui stiamo attaccando la magistratura. Non c'è nessun attacco ma chiediamo che la politica faccia i conti con realtà". Così Matteo Renzi nell'aula del Senato chiamata a decidere sul conflitto di attribuzione nell'ambito della vicenda Open.

"Chi oggi dice che siamo in presenza del tentativo di un senatore di allontanarsi dal suo processo, mente sapendo di mentire. Questo è un conflitto di attribuzione e non ha niente a che vedere con la posizione personale dell'imputato: non cambia niente nel processo che mi riguarda. Siamo qui perchè si parla non di me, ma di un principio di civiltà giuridica".