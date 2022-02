Musica: Billie 'sfida' Kanye West e interrompe live per assicurarsi che fan stiano bene**

22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Billie Eilish ha interrotto ancora una volta un suo concerto, stavolta a New York, per assicurarsi che i suoi fan fossero sani e salvi e non si facessero travolgere dalla calca. La cantante si stava esibendo infatti l'altra sera al Madison Square Garden quando, a un certo punto, ha fatto una pausa e poi ha chiesto alla folla di fare lo stesso per evitare troppo assembramento e ridurre "l'energia nella stanza". Lo riporta il sito Tmz. La Eilish ha anche chiesto alle persone che erano vicino alla prima fila di fare un passo indietro e di darsi spazio a vicenda, prima di procedere con la canzone successiva.

E' la seconda volta che l'artista interrompe un suo live per lo stesso motivo. Alcune settimane fa ad Atlanta, la cantante 20enne aveva interrotto il suo concerto per un fan che sembrava essere in difficoltà, arrivando persino a offrirgli un inalatore che aveva a portata di mano. Per questo gesto, la Eilish era stata pesantemente accusata dal collega Kanye West che aveva percepito, spiega Tmz, questo atteggiamento della cantante come un'accusa a Travis Scott, che tutti ricordano come protagonista di un concerto all'Astroworld finito in tragedia a causa della calca impazzita.

In seguito al gesto di Eilisih, e nonostante la cantante non abbia mai nominato Scott esplicitamente, l'ex marito di Kim Kardashan ha minacciato di ritirarsi dal Coachella - dove Billie è anche l'headliner - se non si fosse scusata con Scott. L'artista non si è scusata e, anzi, sembra determinata a renderlo un atteggiamento costante, una cosa per rilassarsi e controllare la calca tra i fan. Ci sono alcuni grandi festival in arrivo nel prossimo futuro: sarà interessante vedere se altri artisti seguiranno l'esempio.