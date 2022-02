Inflazione: Istat, balzo energia ma tensioni crescita anche in altri settori**

22 febbraio 2022 a

Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Se "i Beni energetici regolamentati trainano la fiammata" dell'inflazione, che a gennaio ha toccato il 4,8% annuo, facendo registrare per il comparto "una crescita su base annua mai registrata, tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici". Lo scrive l'Istat commentando il dato del mese passato ma evidenziando che come "la componente di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi conferma il dato di dicembre grazie anche al rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, i cui andamenti tendenziali sono ancora condizionati dalle limitazioni alla mobilità dovute alla pandemia".