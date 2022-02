21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “La decisione di Putin di riconoscere le repubbliche di Donetsk e Lugansk è irricevibile e segna un punto di non ritorno. Non c'è più spazio per posizioni ambigue verso un dittatore spregiudicato e arrogante. Servono sanzioni immediate e durissime”. Lo scrive su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Europa, Affari internazionali e cooperazione allo sviluppo del Partito democratico.