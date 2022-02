Ucraina: Berlusconi riunisce vertici Fi, Cattaneo chiede Draghi in Parlamento

21 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Il presidente Berlusconi ha riunito oggi i vertici di Forza Italia per un'analisi della questione ucraina. Sono stati attivati tutti i canali per una de-escalation, al fine di evitare il peggio, ovvero una guerra. L'Europa non può ricadere in questo incubo. Come Gruppo parlamentare di Forza Italia chiediamo un'informativa urgente del presidente del Consiglio, auspicando che ciò possa intervenire in tempi rapidi. L'Italia è un grande Paese e deve mettere in campo tutte le iniziative possibili per scongiurare un conflitto che avrebbe ripercussioni drammatiche”. Così il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, intervenendo nell'Aula della Camera.