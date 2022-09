21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Netta contrarietà rispetto altri due referendum" ovvero quello sull'abrogazione della Severino e il limite alle misure cautelari. Così Enrico Letta alla Direzione del Pd. In assenza di novità, il segretario chiederà al Pd di schierarsi per il No.