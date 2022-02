Pnrr: Malpezzi (Pd), 'approvare concorrenza in tempi certi per ottenere risorse'

21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Questo governo funziona se le forze politiche che hanno deciso di sostenerlo rispettano la tabella di marcia che ci siamo dati. La tabella di marcia è quella che ci detta il Pnrr e quindi noi abbiamo bisogno di trovare un metodo di lavoro che tenga insieme la giusta volontà di trovare mediazioni, facendo accordi di maggioranza, e la necessità di tempi certi di approvazione imposti dalla fase straordinaria che stiamo vivendo". Così questa mattina ad Omnibus la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

"Penso, ad esempio, al disegno di legge delega sulla concorrenza all'interno del quale saranno inseriti gli emendamenti che riguardano anche i balneari. Una legge estremamente complessa perché tocca tantissimi aspetti e contiene anche delle deleghe".

"Non possiamo pensare di arrivare ad approvarla alla fine dell'anno perché non ci sarà tempo per attuare quelle deleghe e quindi siamo chiamati, mettendo in atto la responsabilità con cui abbiamo aderito al richiamo del Presidente Mattarella quando si è formato il governo, a lavorare per approvare al Senato la legge nei tempi giusti. Tutto questo è necessario per ottenere le risorse del Pnrr che sono indispensabili per la ripresa e la ricostruzione del Paese”.