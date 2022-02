21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "L'unità dei nostri gruppi e la sobrietà sono state le chiavi con cui abbiamo rieletto il politico più politico. Questa vittoria, questo risultato ci carica di responsabilità. Per l'oggi e per il domani. Per l'oggi a sostegno del governo Draghi e di questa maggioranza, irripetibile e faticosa ma capace di dare importanti risultati per il Paese". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.