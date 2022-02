Pd: Letta, 'puntiamo a politiche 2023 con ambizione di vincere'

21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io vorrei che fossimo tutti convinti che noi dobbiamo avere -in questo arco di forze progressiste, democratiche, ecologiste, un arco di forze che vorremmo il più largo possibile - noi dobbiamo avere l'ambizione di vincere e non l'istinto di sopravvivere. Dobbiamo affrontare questo anno di avvicinamento alle politiche del 2021 avendo l'ambizione di vincere e non l'istinto di sopravvivere". Così Enrico Letta alla Direzione Pd.