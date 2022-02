Motomondiale: Ezpeleta, 'Bagnaia e Ducati da titolo mondiale, Marquez sta bene'

21 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo la fortuna che quello ha creato Valentino rimane. L'eredità che ha lasciato resta e dovremo gestirla bene. Rossi ha allargato l'interesse sul motomondiale". Lo ha detto Carmelo Ezpeleta Chief Executive Officer della Dorna che guida il motomondiale in una intervista con Guido Meda su Sky Sport 24. "Ducati e Bagnaia coppia da mondiale? Si, ha finito benissimo e parte tra i favoriti. Marquez? L'ho visto a Madrid e l'ho trovato molto bene. Il sorriso è come prima, dovrà cambiare un pò il suo sistema di guida, il braccio non è ancora al meglio ma la moto che gli hanno fatto gli piace ed è molto buona, è uno dei favoriti per il titolo".

Proprio a proposito della Ducati, da oggi parte su Sky Sport MotoGp una programmazione interamente dedicata alla Ducati: per tutta la settimana sarà possibile rivedere le imprese della casa di Borgo Panigale e dei piloti che si sono alternati in sella alla Rossa. Da Capirossi a Stoner, da Dovizioso a Iannone, da Jorge Lorenzo a Petrucci per arrivare ai due top riders che scenderanno in pista sulla Desmosedici nel 2022, Pecco Bagnaia e Jack Miller. Oltre alle vittorie più belle, tanti gli speciali con protagonisti i piloti più rappresentativi della storia della casa bolognese. Da segnalare anche il primo passaggio (stasera alle 21.10 su Sky Sport MotoGp) dello speciale “Il Sogno di Pecco”, nel quale verranno ripercorse le tappe della sua avventura nel Motomondiale iniziata in Moto3, passando per il mondiale di Moto2 vinto nel 2018, fino alla MotoGp con la Ducati del team ufficiale.