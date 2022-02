Motomondiale: Bagnaia, 'essere pilota Ducati sempre stato mio sogno, orgoglioso del rinnovo'

21 febbraio 2022 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Essere un pilota Ducati in MotoGp è sempre stato il mio sogno e sapere di poter continuare nel Ducati Lenovo Team per altre due stagioni mi rende davvero contento e orgoglioso". Lo ha detto Francesco Bagnaia pilota del Team Ducati Lenovo dopo il rinnovo di contratto fino al 2024. "Nella squadra ufficiale ho trovato un ambiente sereno: mi sento molto in sintonia con la mia squadra e so che insieme potremo fare grandi cose. Ora posso concentrami solamente a fare bene in questo Campionato. Un grazie davvero di cuore a Claudio, Gigi, Paolo e Davide e a tutto lo staff di Ducati Corse. Cercherò di ripagare con i miei risultati in pista la loro fiducia!”, ha aggiunto il pilota della Ducati.